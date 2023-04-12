الأمطار تتواصل على 7 مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
مواقع ممطرة
* المدينة المنورة
العلا
ينبع
العيص
بدر
خيبر
وادي الفرع
الحناكية
المهد
* تبوك
الديسة
أشواق
شغب
البديعة
* الجوف
سكاكا
القريات
دومة الجندل
طبرجل
* عسير
أبها
أحد رفيدة
الربوعة
الحرجة
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