تنمية الغطاء النباتي

وقَّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مذكرة تعاون مع جمعية غضا البيئية في محافظة عنيزة؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتنمية الغطاء النباتي الملائم لطبيعة المنطقة وحمايته وإعادة تأهليه وضمان استدامته، وتوحيد الجهود في تنفيذ المبادرات ذات العلاقة بزيادة المساحة الخضراء. مثَّل المركز في التوقيع على المذكرة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد العبدالقادر، فيما مثَّل الجمعية رئيس مجلس الإدارة ماجد السليم، حيث شملت مجالات التعاون والتفاهم التي نصَّت عليها المذكرة، عددًا من الموضوعات، أهمها: المساهمة في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء عبر زيادة الغطاء النباتي والمحافظة عليه وحماية الموارد الطبيعية، والمشاركة في تحديد المواقع والمناطق الملائمة للتشجير وأنواع الشتلات المناسبة لكل موقع.



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