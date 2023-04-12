تنمية الغطاء النباتي

مثَّل المركز في التوقيع على المذكرة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد العبدالقادر، فيما مثَّل الجمعية رئيس مجلس الإدارة ماجد السليم، حيث شملت مجالات التعاون والتفاهم التي نصَّت عليها المذكرة، عددًا من الموضوعات، أهمها: المساهمة في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء عبر زيادة الغطاء النباتي والمحافظة عليه وحماية الموارد الطبيعية، والمشاركة في تحديد المواقع والمناطق الملائمة للتشجير وأنواع الشتلات المناسبة لكل موقع.
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