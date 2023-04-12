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إزالة 23 بسطة عشوائية

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أسفرت جهود أمانة محافظة جدة في تحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية عن إزالة أكثر من 23 من البسطات العشوائية بنطاق بلدية الجامعة، وذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

وباشرت الأمانة ممثلة في بلدية الجامعة أعمال متابعة ظاهرة الباعة ضمن الحملات التي تنفذها الفرق الميدانية لرصد ومنع انتشار «البيع العشوائي» في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء التي أسفرت عن مُصادرة 23 بسطة عشوائية جرى استخدامها لبيع الخردوات، مضيفاً أن الأعمال الميدانية شملت إزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بنطاق الجامعة.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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