إزالة 23 بسطة عشوائية

وباشرت الأمانة ممثلة في بلدية الجامعة أعمال متابعة ظاهرة الباعة ضمن الحملات التي تنفذها الفرق الميدانية لرصد ومنع انتشار «البيع العشوائي» في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء التي أسفرت عن مُصادرة 23 بسطة عشوائية جرى استخدامها لبيع الخردوات، مضيفاً أن الأعمال الميدانية شملت إزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بنطاق الجامعة.
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