السعودية اليوم / "الأرصاد": ارتفاع الأمواج على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك



تبوك 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

أصدرَ المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً من ارتفاع الأمواج على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك, يصحبها نشاط للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية , تشمل محافظة الوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما.

وبيّن المركز أن الحالة - بمشيئة الله تعالى - تبدأ من الساعة الثامنة من صباح الأربعاء, وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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