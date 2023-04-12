السعودية اليوم / أمانة الطائف ترفع مستوى خدماتها لميقاتي العمرة



الطائف 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

رفعت أمانة الطائف مستوى خدماتها لدعم ميقاتي العمرة بالسيل الكبير "قرن المنازل"، ووادي محرم بالهدا في مواكبة لزيادة الإقبال عليهما من المعتمرين في طريقهم للحرم المكي، وذلك من خلال تنفيذ برنامج شامل للصيانة والنظافة والإصحاح البيئي وأعمال تحسين المشهد الحضري، مع تشديد الرقابة البلدية على المرافق الغذائية والاستهلاكية، وسرعة معالجة الملحوظات والبلاغات الواردة.

وأنجزت فرق الأمانة الميدانية أكثر من 9500 مهمة عمل ميدانية متنوعة؛ لتعزيز الخدمات والمرافق البلدية، وتوفير بيئة مناسبة ومريحة لقاصدي بيت الله الحرام، ضمن خطط التعاون الفعال بين الأمانة والقطاعات ذات العلاقة من شركاء الأمانة، ومواصلة الجهود على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ.

وأوضحت أمانة الطائف، أنها ضاعفت أعمالها لضمان تقديم خدمات بلدية مميزة وتعزيز كفاءة العمل البلدي بالمواقع المؤدية إلى العاصمة المقدسة، التي تمثل البوابة الشرقية لمكة المكرمة، وهناك تنسيق تكاملي مع جهات الاختصاص، مشيرة إلى أن أعمال الرقابة الميدانية على المرافق الغذائية والتجارية على طرق العمرة وفي المواقيت متواصلة لرصد الملحوظات والعمل على معالجتها فورًا، مؤكدة دعم البلديات الفرعية التي تقع في نطاق خدمة المواقيت بكوادر العمل اللازمة من عمالة وآليات لتسهيل إنجاز الأعمال خلال الموسم وفق أعلى معايير الكفاءة الخدمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.