السعودية اليوم / تعليق الدراسة بمحافظة ينبع



ينبع 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء في مدارس المحافظة، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر

// انتهى //

01:30ت م

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ينبع 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسأعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء في مدارس المحافظة، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصا على سلامة الجميع.وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة والطالبات .// انتهى //01:30ت م0022

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.