السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية بجامعة القصيم



بريدة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

أعلنت جامعة القصيم تحويل الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء إلى نظام الدراسة - عن بعد -، لجميع طلاب وطالبات الجامعة في جميع الكليات؛ وذلك استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد؛ ونظرًا للتقلبات الجوية والأجواء الماطرة على منطقة القصيم.

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01:26ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.