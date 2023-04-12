شكرا لقرائتكم خبر المطاعم السياحية بالعلا تعزز إيرادات الفنادق في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهم الإقبال على المطاعم السياحية داخل الفنادق الصحراوية بمحافظة العلا، في تعزيز إيرادات تلك الفنادق خلال رمضان، بعد انتهاء فعاليات الشتاء التي شهدت إقبالا من السياح.

ويشكل قطاع المطاعم في العلا أهمية كبيرة بالنسبة إلى قطاع السياحة ككل، الذي يعد أحد عناصر التنوع، إذ تمثل المنتجعات والفنادق الصحراوية، والمطاعم التابعة لها، إحدى الخيارات المفضلة للزائرين المحليين والسياح من خارج وداخل المحافظة، الباحثين عن الهدوء والاستجمام، لما توفره من تجربة استثنائية وسط أجواء مفعمة بالأصالة والضيافة الأصيلة، وسط جبال العلا المحاطة بالرمال الجميلة.

كما تعد زيارة البلدة القديمة بمبانيها الطينية، خيار آخر، فعلى امتداد طريقها تستمتع بمطاعمها التي تقدم وجبات الإفطار والسحور المتنوعة، والكافيهات ذات الطابع التراثي القديم.

وتسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ضمن خططها إلى تطوير القطاع السياحي في المحافظة، خلال تطوير البنية التحتية المتعلقة بالمرافق الترفيهية والمنتجعات والفنادق والمطاعم، وجذب مزيد من الاستثمارات، إلى جانب تطوير وتدريب عدد من أبناء وبنات المحافظة؛ للقيام بعدد من المهام كالإرشاد السياحي، والفندقة والسياحة.