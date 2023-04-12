رصد 4 آلاف مخالفة إعلامية في الربع الأول من 2023

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وبناء على ذلك، أصدرت الهيئة نحو 1700 طلب استدعاء للمخالفين للتحقق من المخالفة، فيما أحالت نحو 950 مخالفة لإصدار القرارات فيها من الهيئة، أو إحالتها لعرضها أمام لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر، ونظام الإعلام المرئي والمسموع.
وتنوعت القرارات الصادرة بين توجيه إنذارات، ومخالفات مالية، وتعليق، وإلغاء تراخيص إعلامية، ونشر اعتذارات على وسيلة النشر، والإيقاف الموقت للمخالفين من الظهور الإعلامي، ومصادرة مواد إعلامية مخالفة، فيما ستعلن الهيئة عن القضايا المنظورة في حينها.
وتكفل الأنظمة الإعلامية حق المخالف في الاعتراض على القرارات الصادرة خلال المدد النظامية المحددة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الإعلامية، عبر الدخول على الرابط (perform.gcam.gov.sa)، أو عن طريق تطبيق «توكلنا خدمات».
يذكر، أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تضطلع بدورها في تنظيم وتطوير المحتوى الإعلامي لقطاع الإعلام، وذلك في إطار يضمن منهجية واضحة لجميع أصحاب المصلحة، من مستفيدين ومنشآت وعاملين في المجال، وفقا للسياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية.
البلاغات شملت:
- النشر الالكتروني للمحتوى الإعلامي
- التعصب الرياضي
- ممارسة العمل الإعلامي دون ترخيص
- عدم التقيد بضوابط استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي
- أجهزة الاستقبال غير المفسوحة
تنظيم المحتوى الإعلامي.. كيف؟
- ضبط القطاع الإعلامي في المملكة وتنظيم محتواه
- الارتقاء بإعلامنا كمسؤولية مشتركة من الجميع
- رصد أي تجاوزات قد تحصل من أي وسيلة أو طرف
- دعم شراكة المجتمع، ودور الجمهور المهم والفاعل
- متابعة كل المنصات وحرصها على سلامة المحتوى
- دور الجمهور مهم في الحد من المحتوى غير اللائق
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