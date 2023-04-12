شكرا لقرائتكم خبر رصد 4 آلاف مخالفة إعلامية في الربع الأول من 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خلال الربع الأول من 2023 نحو 4000 مخالفة إعلامية، بلغ ما رصد منها خلال تعاون الجمهور عبر قنوات البلاغات المتاحة 15%.

وبناء على ذلك، أصدرت الهيئة نحو 1700 طلب استدعاء للمخالفين للتحقق من المخالفة، فيما أحالت نحو 950 مخالفة لإصدار القرارات فيها من الهيئة، أو إحالتها لعرضها أمام لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر، ونظام الإعلام المرئي والمسموع.

وتنوعت القرارات الصادرة بين توجيه إنذارات، ومخالفات مالية، وتعليق، وإلغاء تراخيص إعلامية، ونشر اعتذارات على وسيلة النشر، والإيقاف الموقت للمخالفين من الظهور الإعلامي، ومصادرة مواد إعلامية مخالفة، فيما ستعلن الهيئة عن القضايا المنظورة في حينها.

وتكفل الأنظمة الإعلامية حق المخالف في الاعتراض على القرارات الصادرة خلال المدد النظامية المحددة.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الإعلامية، عبر الدخول على الرابط (perform.gcam.gov.sa)، أو عن طريق تطبيق «توكلنا خدمات».

يذكر، أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تضطلع بدورها في تنظيم وتطوير المحتوى الإعلامي لقطاع الإعلام، وذلك في إطار يضمن منهجية واضحة لجميع أصحاب المصلحة، من مستفيدين ومنشآت وعاملين في المجال، وفقا للسياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية.

البلاغات شملت:







النشر الالكتروني للمحتوى الإعلامي



التعصب الرياضي



ممارسة العمل الإعلامي دون ترخيص



عدم التقيد بضوابط استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي



أجهزة الاستقبال غير المفسوحة



تنظيم المحتوى الإعلامي.. كيف؟