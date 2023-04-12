شكرا لقرائتكم خبر تمديد مواعيد خدمة النقل الترددي والعام بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيتم تقديم خدمة النقل الترددي ابتداء من الثالثة مساء ويستمر لما بعد صلاة القيام بنصف ساعة، ليتناسب مع انتهاء وقت صلاة القيام في المسجد النبوي، ومسجد قباء، فيما يتواصل تقديم خدمات النقل العام ضمن مشروع «حافلات المدينة» ابتداء من الثالثة صباحا حتى الثالثة مساء.
وحددت خدمة النقل الترددي 6 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي «ذهابا وعودة» انطلاقا من الاستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، وحي شظاه، فيما خصصت موقع الانطلاق السابع في مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهابا وعودة.
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