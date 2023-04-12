شكرا لقرائتكم خبر للأمهات المرضعات.. 6 نصائح لصيام صحي في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتشمل النصائح للمرضعات: الحرص على أخذ كمية كافية من السوائل وشرب الماء على مدار الساعة خلال وقت الإفطار، والحرص على تناول وجبة السحور لتمدك بالطاقة اللازمة أثناء النهار، وكذلك من المهم تجنب المقالي والأغذية الدسمة والمالحة والمخللات حتى لا تسبب العطش والجفاف. ويجب استشارة الطبيب في حالة حاجتك لتناول بعض الفيتامينات أو المكملات الغذائية.
وعلى المرأة المرضعة أن تنتبه إلى المأكولات التي تتناولها، لذلك عليها أن تكثر من أكل الخضراوات والفاكهة والتركيز بشكل خاص على الزبادي خلال فترة الإفطار. هذه المأكولات بالتحديد غنية بالمعادن والفيتامينات المفيدة للحليب.
كما يجب على الأم المرضعة أن تبتعد عن الكافيين كالقهوة وعن المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر؛ لأنها تعمل على سحب المياه من الجسم، وبالتالي ستشعرين بالجفاف خلال ساعات الصيام.
النصائح الست:
- أخذ قسط كاف من الراحة في نهار رمضان.
- غذاء صحي متنوع على فترات متعددة.
- شرب الماء على مدار الساعة خلال الإفطار.
- تناول وجبة السحور لتمدك بالطاقة اللازمة.
- تجنب المقالي والأغذية الدسمة والمالحة.
- استشارة الطبيب في الحاجة لبعض الفيتامينات.
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