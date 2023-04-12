ولي العهد يجتمع مع عضو مجلس شيوخ أمريكي

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وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.
فيما حضر من الجانب الأمريكي القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، ومساعد السيناتور ليندسي آرون ستركيلاند.
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