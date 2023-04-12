شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي رئيس تركمانستان في وفاة جدته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف، في وفاة جدته، رحمها الله.

وقال الملك سلمان في برقية «علمنا بنبأ وفاة جدتكم، رحمها الله. وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي وصادق المواساة لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة لرئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف في وفاة جدته، رحمها الله.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة جدتكم، رحمها الله، وأبعث لكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن يحفظكم من كل سوء. إنه سميع مجيب».