تقديم أعلى درجات الجودة من الخدمات والتسهيلات لقاصدي الحرمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الجلسة التي عقدها في قصر السلام بجدة أمس، على متابعته ما يلقاه قاصدو الحرمين الشريفين من جليل العناية وفائق الرعاية في هذه الأيام المباركة، من جميع الجهات المعنية بخدمتهم وفق منظومة عمل متكاملة، تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم وعباداتهم بكل راحة وطمأنينة وبأعلى درجات الجودة من الخدمات والتسهيلات.

وعد المجلس ما حققته المملكة من مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية ذات الصلة بمجالات المدن الذكية وأمن الطيران والذكاء الاصطناعي، بأنه يعكس ما توليه الدولة من الاهتمام والدعم وتوفير كل الممكنات لتلك القطاعات وغيرها؛ لمواصلة تحقيق القفزات النوعية في التنافسية والريادة العالمية.

وفي بداية الجلسة اطلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول؛ ومنها الاتصال الهاتفي بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وما تضمنه من استعراض العلاقات الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وتناول المجلس إثر ذلك المستجدات بشأن اتفاق استئناف العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما اشتملت عليه المباحثات بين البلدين التي عقدت في بكين من الاتفاق والتنسيق حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما، والتأكيد على أهمية متابعة التنفيذ؛ بما يعزز الثقة

المتبادلة ويوسع نطاق التعاون ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري أن مجلس الوزراء أكد ما توليه الدولة من اهتمام ورعاية لدعم العمل الخيري وتشجيع قيم البر والبذل والعطاء، وتعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع، وذلك بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ابتدرها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بتبرعين سخيين بلغا 70 مليون ريال.

وثمن أعضاء المجلس توجيه خادم الحرمين الشريفين وبناء على ما رفعه ولي العهد، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي الموقت للمستفيدين لمدة 4 أشهر، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، والذي يأتي في إطار رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات وحماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

موافقات







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