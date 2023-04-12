تحويل غازات معالجة النفايات لطاقة كهربائية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مبادرة بيئية لتحويل الغازات الناتجة عن معالجة النفايات إلى طاقة كهربائية، وقعت أمانة محافظة جدة عقد مشروع «تغطية الخلايا 1 ،2، 3 ومعالجة الغازات» بمردم النفايات بوادي عسلاء، بتكلفة بلغت 70 مليونا و800 ألف ريال، لتحسين جودة الحياة، كأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

وأوضح المدير العام لمشاريع النظافة والمرادم بالأمانة صالح الزهراني، أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة مستدامة للأجيال المقبلة، من خلال سحب الغازات المتولدة في مردم النفايات وتحويلها إلى طاقة نظيفة، إضافة الى ارتباط المشروع بعدد من المبادرات البيئية ومن أهمها «مبادرة السعودية الخضراء» التي تعتمد على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، وأضاف أن كمية الطاقة الكهربائية المنتجة تقدر بـ1.5 ميجا في ساعة.

إزالة 23 بسطة

من جهة أخرى أسفرت جهود أمانة جدة في تحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية عن إزالة نحو 23 من البسطات العشوائية لبيع الخردوات بنطاق بلدية الجامعة، ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.