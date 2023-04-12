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تحويل غازات معالجة النفايات لطاقة كهربائية بجدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مبادرة بيئية لتحويل الغازات الناتجة عن معالجة النفايات إلى طاقة كهربائية، وقعت أمانة محافظة جدة عقد مشروع «تغطية الخلايا 1 ،2، 3 ومعالجة الغازات» بمردم النفايات بوادي عسلاء، بتكلفة بلغت 70 مليونا و800 ألف ريال، لتحسين جودة الحياة، كأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

وأوضح المدير العام لمشاريع النظافة والمرادم بالأمانة صالح الزهراني، أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة مستدامة للأجيال المقبلة، من خلال سحب الغازات المتولدة في مردم النفايات وتحويلها إلى طاقة نظيفة، إضافة الى ارتباط المشروع بعدد من المبادرات البيئية ومن أهمها «مبادرة السعودية الخضراء» التي تعتمد على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، وأضاف أن كمية الطاقة الكهربائية المنتجة تقدر بـ1.5 ميجا في ساعة.

إزالة 23 بسطة

من جهة أخرى أسفرت جهود أمانة جدة في تحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية عن إزالة نحو 23 من البسطات العشوائية لبيع الخردوات بنطاق بلدية الجامعة، ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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