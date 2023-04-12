تحويل غازات معالجة النفايات لطاقة كهربائية بجدة

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وأوضح المدير العام لمشاريع النظافة والمرادم بالأمانة صالح الزهراني، أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة مستدامة للأجيال المقبلة، من خلال سحب الغازات المتولدة في مردم النفايات وتحويلها إلى طاقة نظيفة، إضافة الى ارتباط المشروع بعدد من المبادرات البيئية ومن أهمها «مبادرة السعودية الخضراء» التي تعتمد على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، وأضاف أن كمية الطاقة الكهربائية المنتجة تقدر بـ1.5 ميجا في ساعة.
إزالة 23 بسطة
من جهة أخرى أسفرت جهود أمانة جدة في تحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية عن إزالة نحو 23 من البسطات العشوائية لبيع الخردوات بنطاق بلدية الجامعة، ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.
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