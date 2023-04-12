شكرا لقرائتكم خبر 5 أشهر على انتهاء مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها أصحاب الآبار غير المرخصة أو المفقودة رخصها، إلى الإسراع بالإفصاح عن آبارهم قبل نهاية المهلة الممنوحة لهم، والتي تبقى على انتهائها 5 أشهر فقط، إذ تنتهي في 19/ 2/ 1445.

وتأتي عملية الإفصاح عن الآبار غير المرخصة إنفاذا للمادة (73) من نظام المياه، التي نصت على أنه «يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة، كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره، خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام»، ثم جاءت موافقة مجلس الوزراء على تمديد المهلة لسنة ثالثة تنتهي في 19/ 2/ 1445.

وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات الإفصاح عن الآبار غير المرخصة أو المفقودة رخصها، يتم عبر تطبيق (نما)، من خلال الدخول إلى خدمة (طلب إفصاح عن بئر غير مرخصة)، وتعبئة البيانات المطلوبة، للحصول على شهادة الإفصاح الكترونيا بكل يسر وسهولة، وتعفي هذه الشهادة أصحابها من الغرامات المقررة، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، التي تصل إلى 100 ألف ريال.