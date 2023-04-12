مشاريع جديدة لتعزيز تجربة الحاج والمعتمر بمكة والمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إضافة إلى المشاريع التي أنشئت ستصبح مكة المكرمة والمدينة المقدسة على موعد مع مشاريع استراتيجية جديدة لتعزيز تجربة الحاج والمعتمر، خاصة مع التوقعات بوصول عدد المعتمرين والحجاج إلى 35 مليونا خلال 2030.

وكشف أمين أمانة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي خلال مشاركته في الجلسة الثانية من منتدى «منافع» الأول الذي عقد بالغرفة التجارية بمكة المكرمة، تحت عنوان (الخطط المستقبلية لمكة المكرمة والمدينة المنورة وتكاملها مع رؤية 2030)، عن وجود استراتيجية واضحة تسهم في تحقيق المستهدفات من خلال التنسيق المستمر مع الوزارات ذات العلاقة والخطط ‏والاستراتيجيات لتنفيذ المشاريع في منطقة المدينة المنورة وتعزيز مقدرات البنية التحتية.

الارتقاء بالخدمات

من ناحيته أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد أن الهدف الأساس من إنشاء الهيئة هو الارتقاء بكل الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن والزوار وسكان مدينة مكة المكرمة، حيث تبدأ بالخدمات الخاصة بالضيافة والإعاشة والنقل والترفيه والثقافة والتاريخ والإثراء وغيرها من الخدمات.

وقال «إن مكة المكرمة لمكانتها لا تحتاج إلى تسويق كون الناس يأتونها للحج والعمرة، وقد نجحت المملكة على مدى سنوات طويلة في خدمة ضيوف الرحمن، خاصة في إدارة الحشود والأمن والصحة، والآن يتم السعي للارتقاء بوضع المدينة ضمن مخطط شامل لمكة المكرمة».

مشاريع المدينة







80 ألف غرفة خلال السنوات الخمس المقبلة



مشروع رؤى المدينة



مدينة المعرفة



إنشاء مسارات مشاة ومشروع الدراجات



الحافلة السياحية وحافلات النقل



انطلاقة جولة (الهليكوبتر) خلال هذا العام



2000 ‏موقع تاريخي أو تراثي يجري العمل على تطويرها



استحداث 10 مسارات تاريخية



تخصيص 100 موقع ذات أولوية عالية لتطويرها



مشاريع مكة