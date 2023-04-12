كاوست تتوصل لمعالجة عالية الجودة لمياه الصرف

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وأوضحت اختصاصية الميكروبيولوجيا والأستاذة المشاركة بقسم العلوم والهندسة والبيئية في «كاوست» الدكتورة بيينج هونج؛ أن المعالجة عالية الجودة لمياه الصرف، يمكن أن تكون مناسبة لاستعمالات شتى، بدءا من الاستهلاك المنزلي ووصولا إلى ري المحاصيل أو نباتات الحدائق؛ مشيرة إلى أن تحلية مياه البحر ساعدت المملكة وبلدانا أخرى في المنطقة؛ تعاني شحا مائيا على تحقيق أمن مائي وطني؛ ولكن معالجة مياه الصرف التي يجب ألا ينظر إليها في حقيقة الأمر على أنها مياه عديمة النفع؛ يمكن أن تسهم كذلك في دعم الأمن الغذائي.
وقالت: ثمة خيارات لمعالجة مياه الصرف يمكن من خلالها تنظيف تلك المياه، وصولا إلى مستوى تصبح عنده أكثر نقاء حتى من مياهنا السطحية أو الجوفية، وإن تقنيات مثل عمليات الفصل الغشائي التي تستخدم فيها أغشية التناضح العكسي يمكن أن تزيل كل شيء تقريبا من مياه الصرف، باستثناء جزيئات الماء، بعدها يمكن إعادة استعمال مياه الصرف المعالجة، بل يمكن استخدامها كمياه صالحة للشرب، إلى جانب أن هذا البحث العلمي يمكن من التعرف على الملوثات الميكروبية التي قد تحتويه مياه الصرف الصحي سواء بكتيرية أم فيروسية.
خيارات لمعالجة مياه الصرف
- تنظيف تلك المياه وصولا إلى مستوى تصبح عنده أكثر نقاء حتى من مياهنا السطحية
- تقنيات مثل عمليات الفصل الغشائي يمكن أن تزيل كل شيء تقريبا من مياه الصرف
- يمكن إعادة استعمال مياه الصرف المعالجة بل يمكن استخدامها كمياه صالحة للشرب
- التعرف على الملوثات التي قد تحتويه مياه الصرف الصحي سواء بكتيرية أم فيروسية
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