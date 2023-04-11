السعودية اليوم / أمانة عسير تنهي مشروع تطوير ضفاف وادي "المنسك"



أبها 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

أنهت أمانة منطقة عسير، مشروع تطوير ضفاف وادي" المنسك" بأبها، الذي يأتي ضمن مشروعات تطوير مستوى الخدمات في مجال البنية التحتية وجودة الحياة.

ويحتوي المشروع على ممشى بطول ثلاثة كيلومترات و بمساحة إجمالية تقدر بـ٣٥ ألف متر مربع، منها مساحات خضراء تمتد على مساحة 25 ألف متر مربع، إضافة إلى إنشاء مسجد بالشراكة الاجتماعية تحت إشراف الأمانة، ودروات مياه ومقهى وملعب لكرة قدم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.