السعودية اليوم / سفير المملكة لدى موريتانيا يلتقي مفوضية الأمن الغذائي الموريتانية



نواكشوط 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا محمد بن عابد البلوي، اليوم، مفوضة الأمن الغذائي الموريتانية فاطمة بنت خطري.

وتناول اللقاء، علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها.

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