السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمحافظة العلا



العلا 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

أعلنت إدارة تعليم محافظة العلا، تعليق الدراسة الحضورية غداً في مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي"،حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ،والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس.

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23:39ت م

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