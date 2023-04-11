

أبها 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

نفَّذَت صحة عسير عبر فريق مركز التأهيل الطبي مبادرة تحسين جودة الحياة ضمن مبادرة أجاويد من خلال عيادة لفحص وتقييم وتقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية والتثقيفية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، بتقديم الخدمة الطبية والجلسات العلاجية وصرف مستلزمات طبية لهم، وقد استفاد من تلك المبادرة ما يقارب 110 مستفيدين، حيث تضاف هذه المبادرة إلى سلسلة المبادرات التي نفذتها صحة عسير في مبادرة أجاويد.

// انتهى //

23:32ت م

0237





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / صحة عسير تنفذ مبادرة تحسين جودة الحياة لكبار السن وذوي الإعاقة الحركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.