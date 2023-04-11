محمد بن مسعود - الدمام - هناك اختلاف بين التقويم الهجري والميلادي من حيث طريقة ابتكار أو إنشاء التقويم، ومن حيث طريقة تحديد بداية كل شهر، والتحويل من هجري لميلادي لا يكون دائمًا سهلًا نظرًا لهذه الاختلافات.

التقويم الهجري والميلادي

يمكن التمييز بين التقويم الهجري والميلادي من خلال الآتي:

التقويم الهجري

السنة الهجرية تتكون من 354.5 يومًا، ومن 12 شهرًا، والشهر في السنة الهجرية يتكون من 29 أو 30 يوم، وتم إنشاء التقويم الهجري منذ بداية هجرة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، علمًا أن الأشهر في التقويم الهجري يتم تحديدها بناءً على ظهور القمر؛ بحيث يتم مراقبة القمر بالعين المجردة، وبمجرّد تولدّه يتم بدء شهر جديد.

التقويم الميلادي

السنة الميلادية تتكون من 365.25 يوم، وبها 12 شهرًا أيضًا، وكل شهر يتكون من 30 أو 31 يوم، عدا شهر شباط يتكون من 28 يومًا، وكل 4 سنوات يكون شهر شباط 29 يومًا، وهو ما يعرف بـ السنة الكبيسة.

علمًا أنه تم إنشاء التقويم الميلادي أو ما يعرف بـ التقويم الغريغوري بناءً على تاريخ ميلاد النبي عيسى (عليه السلام)، ويتم تحديد الأشهر بناءً على حركة الشمس

الأشهر في التقويم الهجري تكون 29 أو 30 يومًا، ولا يمكن معرفة عدد أيام كل شهر دون مراقبة تولّد القمر شهريًا، وأسماء أشهر السنة الهجرية بالترتيب هي:

مُحَرَّم.

صَفَر.

ربيع الأول.

ربيع الآخر أو ربيع الثاني.

جُمادى الأولى.

جُمادى الآخرة أو جُمادى الثانية.

رجب.

شعبان.

رمضان.

شوال.

ذو القعدة.

ذو الحجة.

أسماء أشهر التقويم الميلادي

الأشهر في التقويم الميلادي مع عدد أيامها بالترتيب هي:

كانون الثاني \ يناير (31 يوم)

شباط \ فبراير (28 أو 29 يوم).

آذار \ مارس (31 يوم).

نيسان\ أبريل (30 يوم).

أيار \ مايو (31 يوم).

حزيران \ يونيو (30 يوم).

تموز \ يوليو (31 يوم).

آب \ أغسطس (31 يوم).

أيلول \ سبتمبر (30 يوم).

تشرين الأول \ أكتوبر (31 يوم).

تشرين الثاني \ نوفمبر (30 يوم).

كانون الأول \ ديسمبر ( 31 يوم).

الفرق بين التقويم الهجري والميلادي

الفرق بين عدد أيام السنة في التقويم الهجري وعدد أيام السنة في التقويم الميلادي هو 11 يومًا تقريبًا؛ حيث أن السنة الميلادية أطول من السنة الهجرية 11 يومًا تقريبًا، ويمكن التحويل بين التقويمين باستخدام المعادلات التالية:

التحويل من هجري لميلادي

معادلة التحويل من هجري لميلادي هي:

السنة الميلادية = ( (32 × سنة هجرية ) ÷ 33 ) + 622

على سبيل المثال عند تحويل السنة الهجرية 1440 إلى السنة الميلادية تكون 2018.

التحويل من ميلادي لهجري

معادلة التحويل من ميلادي لهجري هي:

السنة الهجرية = ( ( السنة الميلادية – 622 ) * 33 ) ÷ 32

على سبيل المثال عند تحويل السنة الميلادية 2001 إلى السنة الهجرية تكون 1422.