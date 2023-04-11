اخبار السعوديه

رئيس شؤون الحرمين: تقديم صلاة التهجد إلى الساعة 12:30 بتوقيت مكة المكرمة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

5 أشهر على انتهاء مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة

جدَّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتَها أصحابَ الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها، إلى الإسراع بالإفصاح عن آبارهم قبل...

014028fe3a.jpgالرياض: معيض الرفدي
c82438a7ad.jpg20 رمضان 1444 هـ

470 مليون ريال حصيلة الحملة الوطنية للعمل الخيري في يومها الأول

شهدت الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة التي دشنها مساء أمس الاثنين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png20 رمضان 1444 هـ

وزير الداخلية يدشن المنصة الرقمية "مناطق"

رأس وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في جدة، اليوم، الاجتماع السنوي الثلاثين لأمراء المناطق.وجرى خلال الاجتماع...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png20 رمضان 1444 هـ

30 ألف مخالفة بلدية

رصدت أمانات «المنطقة الشرقية، وجازان، والجوف، والباحة، وجدة، والطائف»، وبلديات «رفحا، وصامطة وأبو عريش»، وفرع وزارة البيئة...

icon-byline.pngالمناطق: عدنان الغزال، دوت الخليج
icon-clock.png20 رمضان 1444 هـ

برد وسيول وإغلاق لطرق بالباحة وتفعيل للطوارئ بالحرم

هطلت، الاثنين، أمطار غزيرة على منطقة الباحة وكافة محافظاتها سالت على أثرها الأودية والشعاب، وتساقط للبرد والصخور، فيما أغلقت...

icon-byline.pngالباحة : منصور بن محمد ونجران: قاسم الكستبان والمدينة المنورة: طلال السناني
icon-clock.png20 رمضان 1444 هـ

أجاويد بمركز الواديين

ضمن مبادرة أجاويد التي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، خلال شهر رمضان المبارك، شهد مركز الواديين عددًا من الفعاليات...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png20 رمضان 1444 هـ

طريق التوحيد تحت الصيانة وعقبة سنان بديلا

لا زال العمل جاريًا في إصلاح وصيانة طريق التوحيد الذي يربط محافظتي النماص بالمجاردة ومعالجة الانهيارات التي حدثت في الطريق جراء...

icon-byline.pngأبها: محمد آل عمر
icon-clock.png20 رمضان 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس شؤون الحرمين: تقديم صلاة التهجد إلى الساعة 12:30 بتوقيت مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا