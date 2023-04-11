رئيس شؤون الحرمين: تقديم صلاة التهجد إلى الساعة 12:30 بتوقيت مكة المكرمة

5 أشهر على انتهاء مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة جدَّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتَها أصحابَ الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها، إلى الإسراع بالإفصاح عن آبارهم قبل... الرياض: معيض الرفدي الرياض: معيض الرفدي 20 رمضان 1444 هـ 20 رمضان 1444 هـ 470 مليون ريال حصيلة الحملة الوطنية للعمل الخيري في يومها الأول شهدت الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة التي دشنها مساء أمس الاثنين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 رمضان 1444 هـ 20 رمضان 1444 هـ وزير الداخلية يدشن المنصة الرقمية "مناطق" رأس وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في جدة، اليوم، الاجتماع السنوي الثلاثين لأمراء المناطق.وجرى خلال الاجتماع... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 20 رمضان 1444 هـ 20 رمضان 1444 هـ 30 ألف مخالفة بلدية رصدت أمانات «المنطقة الشرقية، وجازان، والجوف، والباحة، وجدة، والطائف»، وبلديات «رفحا، وصامطة وأبو عريش»، وفرع وزارة البيئة... المناطق: عدنان الغزال، دوت الخليج المناطق: عدنان الغزال، دوت الخليج 20 رمضان 1444 هـ 20 رمضان 1444 هـ برد وسيول وإغلاق لطرق بالباحة وتفعيل للطوارئ بالحرم هطلت، الاثنين، أمطار غزيرة على منطقة الباحة وكافة محافظاتها سالت على أثرها الأودية والشعاب، وتساقط للبرد والصخور، فيما أغلقت... الباحة : منصور بن محمد ونجران: قاسم الكستبان والمدينة المنورة: طلال السناني الباحة : منصور بن محمد ونجران: قاسم الكستبان والمدينة المنورة: طلال السناني 20 رمضان 1444 هـ 20 رمضان 1444 هـ أجاويد بمركز الواديين ضمن مبادرة أجاويد التي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، خلال شهر رمضان المبارك، شهد مركز الواديين عددًا من الفعاليات... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 20 رمضان 1444 هـ 20 رمضان 1444 هـ طريق التوحيد تحت الصيانة وعقبة سنان بديلا لا زال العمل جاريًا في إصلاح وصيانة طريق التوحيد الذي يربط محافظتي النماص بالمجاردة ومعالجة الانهيارات التي حدثت في الطريق جراء... أبها: محمد آل عمر أبها: محمد آل عمر 20 رمضان 1444 هـ 20 رمضان 1444 هـ

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