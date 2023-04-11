السعودية اليوم / صحة عسير تنفِّذ مبادرة "لصحتك في رمضان"



أبها 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

نَفَّذَت صحة عسير مبادرة "لصحتك في رمضان" عبر مسار وعي لمبادرة أجاويد، وذلك من خلال مشروع يقدمه يوميًّا نخبة من أطباء وطبيبات الأسرة وأطباء متخصصين في مجالات مختلفة.

وتأتي المبادرة بهدف تغطية موضوعات يحتاج إليها الصائم في شهر رمضان، و تستهدف نحو 20 ألف مستفيد، عن طريق نشر وبث حلقاتها في منصات صحة عسير الرسمية و بوسائل منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث تضاف هذه المبادرة إلى سلسلة المبادرات التي نفَّذتها صحة عسير ضمن مبادرة أجاويد.

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22:26ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.