

مكة المكرمة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد، "تنبيهاً متقدماً" بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تصحبها رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان السيول وتساقط البرد، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتشمل العاصمة المقدسة، ومحافظتي الجموم وبحرة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 6 من مساء غدٍ.

// انتهى //

22:24ت م

0221





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد : يُنبِّه من أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة وعدد من محافظات المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.