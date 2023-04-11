

مكة المكرمة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مُثارة على العاصمة المقدسة ومحافظتي الجموم وبحرة، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة،مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 6 من مساء غدٍ .

// انتهى //

22:13ت م

0218





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مُثارة على العاصمة المقدسة ومحافظتي الجموم وبحرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.