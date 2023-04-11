السعودية اليوم / " الأرصاد " : استمرار نشاط الرياح السطحية المصحوبة بارتفاع الأمواج على جدة ورابغ



جدة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من استمرار لحالة النشاط في الرياح السطحية المصحوية بتدنٍّ في مدى الرؤية، وارتفاع الأمواج، تشمل تأثيراتها محافظتي جدة ورابغ.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة 11:59 من مساء اليوم.

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21:55ت م

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