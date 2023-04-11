السعودية اليوم / الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تقبض على شخصين بحوزتهما (58) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر



الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطنَيْن بحوزتهما (58) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

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20:02ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.