السعودية اليوم / القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (22) مخالفاً لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص



الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (22) مخالفاً لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (20) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (7) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(4) مقيمين من الجنسية الهندية، و(3) مقيمين من الجنسيات السودانية والمصرية والسيرلانكية، ومقيمان من الجنسية الإثيوبية، ومواطنان، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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21:31ت م

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