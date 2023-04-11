شكرا لقرائتكم لقطات لهطول الأمطار على عرعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، وضواحيها.

ووثقت “واس”، في مقطع فيديو، هطول الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مدينة عرعر بالحدود الشمالية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الحدود الشمالية، بداية من اليوم الثلاثاء، حتى الساعة 7 مساءً.

تحذير المركز الوطني

وحذر المركز الوطني للأرصاد، عبر بيان نشره على الحساب الرسمي على “تويتر”، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تشمل “العويقيلة، حزم الجلاميد، رفحاء، عرعر”.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتكون متوسطة في مجملها على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض والمنطقة الشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف.