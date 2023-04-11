شكرا لقرائتكم الشورى يناقش التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ محمد بن حمود المزيد، وبمشاركة عددٍ من المسؤولين في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1444/1443هـ تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال التقرير، لعرضه أمام المجلس خلال الفترة القادمة.

يذكر أنَّ لجنة الحج والإسكان والخدمات إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى والتي تدرس الموضوعات وتقارير الأداء السنوي للأجهزة الحكومية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصها التي تحال إليها من المجلس لإبداء الرأي حيالها.