شكرا لقرائتكم البنك المركزي يعلن وصول حصة المدفوعات الإلكترونية لـ 62% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف البنك المركزي، عن تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة – الأفراد نسبة 62 بالمئة لعام 2022م من إجمالي كافة عمليات الدفع المتاحة في المملكة.

حصة المدفوعات الإلكترونية

وأعلن البنك، أن تحقيق المدفوعات الإلكترونية، تجاوز النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – التي حددت بـ 60 بالمئة للعام 2022 ميلاديًا.

نمو مستمر

وأشار البنك إلى أن تحقيق هذه النسبة، جاء في ظل النمو المستمر والمتسارع الذي شهده قطاع المدفوعات في المملكة خلال الأعوام الماضية، وذلك نتيجة للتطور الكبير والملحوظ في البنية التحتية للمدفوعات في المملكة، وما صاحبه من تحسين وتطوير لأنظمة المدفوعات القائمة وإطلاق لأنظمة مدفوعات جديدة وخدمات حديثة، إضافة إلى التقدم الذي شهده قطاع المدفوعات على جميع الجوانب، التنظيمية، والفنية، والتشغيلية، التي ساهمت جميعها في تعزيز التحول نحو الاعتماد على وسائل المدفوعات الإلكترونية الحديثة.

تحقيق رقم قياسي

وسجلت أعداد عمليات مدفوعات البطاقات عبر نظام المدفوعات الوطني “مدى” رقمًا قياسيًا غير مسبوق خلال العام 2022 ميلاديا، حيث بلغ عدد عمليات البطاقات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع في المملكة 7.2 مليار عملية، بنسبة نمو بلغ 40 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

كما شهدت عمليات بطاقات مدى المنفذة عبر الإنترنت نموًا بنسبة 76 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ليبلغ عدد العمليات المنفذة 610 ملايين عملية خلال العام 2022م، إضافة إلى نمو أعداد أجهزة نقاط البيع المنتشرة في أنحاء المملكة بنسبة 42 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتبلغ 1.4 مليون جهاز بنهاية العام 2022م.

البنك المركزي

ويسعى البنك المركزي إلى تعزيز نهجه في التوسع والتحول الرقمي نحو المدفوعات الإلكترونية؛ وتطوير البنى التحتية الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية وتشجيع التعامل بها.

ويأتي هذا الإنجاز نتاج تنفيذ الخطط الإستراتيجية للبنك المركزي لقطاع المدفوعات، الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على التعامل النقدي؛ للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 بالمئة بحلول عام 2025م.