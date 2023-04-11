السعودية اليوم / فحص أكثر من ألف عينة في مختبرات أمانة العاصمة المقدسة



مكة المكرمة20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

أنهت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في مختبرات الغذاء فحص ما يزيد عن ألف عينة غذاء ومياه في العاصمة المقدسة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك ضمن أعمالها في تحليل الأغذية المقدمة للمعتمرين والزائرين؛ حيث أنهت فحص ما يزيد عن 1000 عينة غذاء ومياه في العاصمة المقدسة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

وتجاوزت نسبة العينات الصالحة منها نسبة 99.6 ٪، ويعمل المختبر على مدار الساعة من أجل غذاء آمن للمعتمرين والزوار وسكان العاصمة المقدسة .

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19:40ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.