

إسلام آباد 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

استقبل معالي وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري، في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

19:32ت م

0182





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الخارجية الباكستاني يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.