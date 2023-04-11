السعودية اليوم / الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي بسفير جمهورية تركيا لدى المملكة



الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

ونوّه السفير التركي بالدور الريادي الكبير التي تقوم به المملكة العربية

//انتهى//

19:03ت م

0172



الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي.وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.ونوّه السفير التركي بالدور الريادي الكبير التي تقوم به المملكة العربية السعودية من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة وبالبرامج والمشاريع النوعية التي تقدمها للمحتاجين حول العالم، مشيداً سعادته باستجابة المملكة الإنسانية السريعة للكارثة التي حلت بالشعب التركي منذ وقوع الزلزال.//انتهى//19:03ت م0172

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.