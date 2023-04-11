السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة



المنورة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة والعلا وينبع و العيص بدر وخيبر ووادي الفرع والحناكية والمهد تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وسقوط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى فجر يوم غد الأربعاء اليوم.

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18:05ت م

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