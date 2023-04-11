السعودية اليوم / رئيس الهلال الأحمر يتفقد جاهزية الهيئة بالعاصمة المقدسة



جدة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

تفقد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى المراكز الإسعافية بالعاصمة المقدسة والمسجد الحرام، واطلع على جاهزية الفرق الإسعافية والتطوعية خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل، فيما اطلع على تجهيزات الآليات والاطقم الاسعافية.

كما قام رئيس هيئة الهلال الأحمر بزيارة مبنى التموين الطبي والمستودعات التابعة للهيئة، بالإضافة إلى عدد من المراكز في العاصمة المقدسة والمراكز المحيطة بالمسجد الحرام، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لخدمة المصلين والمعتمرين بشهر رمضان الكريم والتعاون مع جميع الجهات العاملة للوصول إلى تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - بما يحقق لهم الراحة والطمأنينة.

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17:27ت م

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