ثقافي / مركز استطلاعات الرأي يجري استطلاعًا حول العادات اليومية للناس في رمضان



الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، " استطلاع رأي عام " حول العادات اليومية للناس في رمضان، حيث شارك في الاستطلاع 1003 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور منهم 67,5 %، والإناث 32,5 %.

وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

هناك من يفضلون وجبة واحدة في رمضان قبل صلاة المغرب والعشاء ونسبتهم 36 %، و 34 % يفضلون وجبتين منفصلتين قبل المغرب وبعد التراويح.

وعن توقيت النوم في شهر رمضان أكد 41 % من المواطنين أنهم لا ينامون بالليل، و 25% ينامون بين الساعة الواحدة والثالثة صباحاً، أما حول مشاهدة التلفاز والبرامج فبيّن 53 %من العينة أنهم لا يشاهدون التلفاز في رمضان.

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17:18ت م

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