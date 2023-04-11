السعودية اليوم / الهلال الأحمر بالجوف يرفع الجاهزية استعداداً للحالة المطرية



سكاكا 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف جاهزية الفرق الإسعافية والقيادة الميدانية استعداداً للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تمر بها المنطقة خلال هذه الأيام .

وتتضمن خطة التأهب استدعاء الفِرَق الإضافية وفق ما يتطلبه الموقف تحسباً لأي طارئ من شأنه وقوع إصابات خطيرة أو حوادث لا قدر الله.

وأوضح مساعد مدير فرع الهيئة للشؤون الفنية نزال السليمان أنه نظرا لتغيرات الطقس وهطول الأمطار تم تشكيل فرق إسعافية مزودة بالمركبات والتجهيزات لدعم الأجزاء الحيوية في المنطقة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول ومنها عدم السرعة الزائدة أثناء القيادة تجنباً للانزلاق، والابتعاد عن مواقع تجمع المياه.

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15:43ت م

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