السعودية اليوم / لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى تناقش التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع



الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد بن حمود المزيد، وبمشاركة عددٍ من المسؤولين في الهيئة الملكية للجبيل وينبع ، وذلك لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1444/1443هـ تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال التقرير، لعرضه أمام المجلس خلال الفترة القادمة .

يذكر أنَّ لجنة الحج والإسكان والخدمات إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى التي تدرس الموضوعات وتقارير الأداء السنوي للأجهزة الحكومية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصها التي تحال إليها من المجلس لإبداء الرأيِّ حيالها.

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15:32ت م

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