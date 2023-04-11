السعودية اليوم / ضمن حملة "رمضانك مفتاح" .. الصحة تُوعّي الصائمين بأهمية التبرع بالدم



الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

أطلقت "الصحة" حملة توعوية تحت شعار "رمضانك مفتاح"؛ بهدف توعية الصائمين لاتباع السلوكيات الصحية السليمة والابتعاد عن السلوكيات الضارة، ومن ضمنها توعية المجتمع بأهمية التبرع بالدم وتنشيط الدورة الدموية وتخفيف ضغط الدم.

ونشرت "الصحة "عبر منصاتها الإعلامية إنفوجرافيك، تضمن رسالة رمضانية افتراضية موجهة إلى المجتمع ونصها " يوجد الكثير من حالات النزيف، وفقر الدم الحاد، واضطرابات الدم في المستشفيات، وجميعهم بحاجتي للحفاظ على أرواحهم، فهل يمكنك التبرع بالقليل مني.

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15:16ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.