السعودية اليوم / جامعة أم القرى تحقق تقدماً عالمياً في رفع جودة المقررات الإلكترونية لتلبية احتياجات المتعلمين



جدة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

حققت جامعة أم القرى تقدماً عالمياً في رفع جودة المقررات الإلكترونية لتلبية احتياجات المتعلمين؛ وذلك في إطار المنافسة بين أعرق المؤسسات التعليمية على مستوى العالم؛ حيث توجت بجائزة منظمة ONLINE LEARNING CONSORTIUM (OLC) فرع التميز في ممارسة التصميم.

وأوضح عميد عمادة تقنية المعلومات الدكتور عاطف الحجيلي أن هذا التقدم العلمي يأتي انطلاقاً من سعي جامعة أم القرى إلى تحقيق التميز والجودة في الخدمات التعليمية والتقنية، وذلك من خلال خلق بيئة تعليمية فعالة ومتميزة تواكب متطلبات العصر.

وبينت من جهتها وكيلة عمادة تقنية المعلومات الدكتورة هناء يماني أن الجامعة حريصة على توفير خدمات تقنية للطلبة والمنسوبين مما يسهل عليهم عملية التعلم الإلكتروني ويحسن من تجربة الطالب الأكاديمية وفقاً لأرقى الوسائل التعليمية الإلكترونية المعتمدة عالمياً ،والمحققة للبرامج والمبادرات الإستراتجية في مسار التعلم والتعليم وفقاً لمستهدفات الخطة الإستراتيجية للجامعة ٢٠٢٧.

وأشارت عضو هيئة التدريس بكلية التربية الدكتورة إيناس الوافي؛ أن الفوز بجائزة OLC يأتي في سياق استعراض “مقرر الكيمياء 1” أحد المقررات التي تم تطويرها إلكترونياً في الجامعة، وتوضيح مدى إسهامه في تطوير بيئة التعليم والتعلم الجامعية، وذلك في ضوء تحقيقه لمجموعة من المعايير وهي: جودة التصميم مع تحقيق أفضل قيمة تعليمة للمتعلمين.

وتحقيق الوصول الشامل لمختلف المتعلمين، وإسهامه في تحقيق أعلى مستويات الرضا لأعضاء هيئة التدريس من خلال جعل تجربة التدريس عبر الإنترنت مجزية ومفيدة من الناحية المهنية.

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14:34ت م

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