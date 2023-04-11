السعودية اليوم / جامعة الباحة تحتفل بيوم الصحة العالمي



الباحة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

دشن معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ، المعرض الطبي التوعوي، وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء بيوم الصحة العالمي تحت شعار " الصحة للجميع" الذي تقيمه الجامعة ممثلة بالمركز الطبي الجامعي والكليات الصحية بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة، وجمعية تعاطف حول طرق الحفاظ على الصحة ، وذلك في بهو المبنى الإداري بالمدينة الجامعية .

ويضم المعرض الطبي عدداً من الأركان تشمل التخصصات الطبية والاستشارية، مستمعاً إلى شرح من مدير المركز الطبي الجامعي علي بن حسين الزهراني عن كل ركن في المعرض وما يقدمه من خدمات صحية خلال المعرض وأشاد معاليه بالجهود المبذولة لإنجاح هذا الاحتفال المميز.

يذكر أن جامعة الباحة تقدم بشكل مستمر برامج مجتمعية متنوعة تتزامن مع الأيام والأسابيع والأشهر العالمية، وتستهدف المدينة الجامعية والمجمعات التجارية والمنتزهات والحدائق بالمنطقة لتقديم الخدمات لأكبر شريحة ممكنة.

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14:30ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.