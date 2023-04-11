السعودية اليوم / عملية منظارية لإصلاح غضروف شاب متهتك



الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

نجح الفريق الطبي المتخصص في جراحة العظام ببريدة من إنهاء معاناة شاب يعاني من آلام مستمرة بمفصل الكاحل لازمته قرابة العام في عملية جراحية استغرقت 25 دقيقة تكللت ولله الحمد بالنجاح .

وقال تجمع القصيم الصحي: إن المريض راجع عيادات العظام بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة بعد إحالته من أحد المستشفيات الطرفية؛ وهو يشكو من إصابة في القدم نتج عنها التواء في مفصل الكاحل، حيث قام الفريق الطبي بإجراء الفحوصات الطبية للمريض والتصوير بالأشعة، التي أظهرت وجود قرحة عظمية أدّت إلى تهتك في الغضروف المبطن للكاحل.

وبيّن التجمع أن الفريق الطبي بعد معاينة فحوصات المريض، قرر إجراء عملية جراحية باستخدام تقنية المنظار للكاحل، مشيرًا إلى أنه جرى خلال العملية التي استغرقت 25 دقيقة، علاج القرحة العظمية وتنظيف الغضروف وعمل كسور (ثقوب) شعرية، دون الحاجة إلى استخدام العمليات الجراحية التقليدية، لافتًا إلى أن العملية نفذت ضمن عمليات جراحة اليوم الواحد، وتكللت ولله الحمد بالنجاح، وتمكن المريض من مغادرة المستشفى بنفس اليوم، وهو يتمتع بصحة وعافية.

يذكر بأن مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة تمكن من إجراء 3591 عملية جراحية خلال العام الجاري 2023م بلغت العمليات الجراحية الروتينية منها 2991 عملية، بينما كانت عمليات جراحات اليوم الواحد 644 عملية.

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14:23ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.