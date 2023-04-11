السعودية اليوم / الاعلام المرئي والمسموع : 31 فيلمًا سينمائيًا سعوديًا تم إنتاجها وعرضها منذ افتتاح السينما في 2018



جدة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إنتاج وعرض 31 فيلمًا سينمائيًا سعوديًا مُنذ افتتاح السينما في العام 2018، وذلك دعمًا لصناعة السينما المحلية وتنويع مصادر الدخل والترفيه، وفقًا لرؤية

وأعلنت الهيئة أكثر 5 أفلام سعودية حضورًا في صالات السينما بالمملكة، مشيرة إلى أن فيلم "سطار" تصدَّرَ قائمة الأفلام الأكثر حضورًا في صالات السينما، محققًا مبيعات قاربت مليون تذكرة.

وأوضحت الهيئة أنه تحقيقًا لرؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الدخل والترفيه، ودعمًا لصناعة السينما المحلية، تم إنتاج وعرض 31 فيلمًا سينمائيًا سعوديًا منذ افتتاح السينما في 2018، حيث جاء فيلم "سطار" في مقدمة الأفلام السعودية الأكثر حضورًا في صالات السينما بالمملكة، ويليه فيلم "الهامور ح.ع"، ثم فيلم "وُلد ملكًا" في المركز الثالث ، بينما احتل فيلم "شمس المعارف" المرتبة الرابعة، وأخيرًا جاء فيلم "مسامير" في المركز الخامس والأخير.

// انتهى //

14:01ت م

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جدة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إنتاج وعرض 31 فيلمًا سينمائيًا سعوديًا مُنذ افتتاح السينما في العام 2018، وذلك دعمًا لصناعة السينما المحلية وتنويع مصادر الدخل والترفيه، وفقًا لرؤية السعودية 2030.وأعلنت الهيئة أكثر 5 أفلام سعودية حضورًا في صالات السينما بالمملكة، مشيرة إلى أن فيلم "سطار" تصدَّرَ قائمة الأفلام الأكثر حضورًا في صالات السينما، محققًا مبيعات قاربت مليون تذكرة.وأوضحت الهيئة أنه تحقيقًا لرؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الدخل والترفيه، ودعمًا لصناعة السينما المحلية، تم إنتاج وعرض 31 فيلمًا سينمائيًا سعوديًا منذ افتتاح السينما في 2018، حيث جاء فيلم "سطار" في مقدمة الأفلام السعودية الأكثر حضورًا في صالات السينما بالمملكة، ويليه فيلم "الهامور ح.ع"، ثم فيلم "وُلد ملكًا" في المركز الثالث ، بينما احتل فيلم "شمس المعارف" المرتبة الرابعة، وأخيرًا جاء فيلم "مسامير" في المركز الخامس والأخير.// انتهى //14:01ت م0094

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.