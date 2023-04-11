السعودية اليوم / وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق مبادرة "الاحتساب الفوري" للعمالة الوطنية في برنامج نطاقات المطور



الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة "الاحتساب الفوري" للعمالة الوطنية في برنامج نطاقات المطور للمنشآت الواقعة في النطاق الأخضر الملتزمة ببرنامج حماية الأجور، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 مايو 2023 .

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على رفع نسب الالتزام ببرنامج حماية الأجور لدى منشآت القطاع الخاص، ورفع نسب التوطين فيها والاستقرار التنظيمي لديها.

وتستهدف المبادرة المنشآت الملتزمة ببرنامج حماية الأجور لمدة تزيد عن ستة أشهر وكذلك التي رفعت نطاقها حديثًا إلى النطاق الأخضر عبر برنامج نطاقات المطور.

ويعد برنامج حماية الأجور وبرنامج نطاقات المطور من أهم مرتكزات التحول الإستراتيجي للوزارة والتي تتماشى مع إستراتيجية سوق العمل الهادفة إلى تطوير السوق ورفع كفاءته، عبر التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المحدد نظاماً، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية

// انتهى //

13:59ت م

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الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة "الاحتساب الفوري" للعمالة الوطنية في برنامج نطاقات المطور للمنشآت الواقعة في النطاق الأخضر الملتزمة ببرنامج حماية الأجور، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 مايو 2023 .ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على رفع نسب الالتزام ببرنامج حماية الأجور لدى منشآت القطاع الخاص، ورفع نسب التوطين فيها والاستقرار التنظيمي لديها.وتستهدف المبادرة المنشآت الملتزمة ببرنامج حماية الأجور لمدة تزيد عن ستة أشهر وكذلك التي رفعت نطاقها حديثًا إلى النطاق الأخضر عبر برنامج نطاقات المطور.ويعد برنامج حماية الأجور وبرنامج نطاقات المطور من أهم مرتكزات التحول الإستراتيجي للوزارة والتي تتماشى مع إستراتيجية سوق العمل الهادفة إلى تطوير السوق ورفع كفاءته، عبر التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المحدد نظاماً، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.// انتهى //13:59ت م0091

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.