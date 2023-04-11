شكرا لقرائتكم انطلاق مهرجان صيد الحريد بجازان وشاب يصطاد سمكة عملاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهد خليج الحصيص بجزر فرسان في منطقة جازان انطلاق مهرجان صيد الحريد السنوي وسط فرحة عارمة من الأهالي ببداية موسم الصيد.

وشاركَ نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز أهالي محافظة جزر فرسان فعاليات صيد سمك الحريد المقام ضمن المهرجان السنوي الـ19 لصيد الحريد بخليج الحصيص.

وعقب وصوله المقر المعد للصيد، أعطى إشارة الانطلاق للمشاركين، حيث انطلق المتسابقون تجاه الممر المائي بالخليج الذي يمر به الحريد كل عام بعد أن تم وضع بعض الأشجار من شجر “الكسب”، إضافة إلى الحواجز التي يضعها الصيادون لمنع عبور السمك لذلك الممر الضحل، لتبدأ بعد ذلك عمليات الصيد من قبل المتسابقين في محاولة للحصول على أكبر قدر من تلك الأسماك في تقليد عرفه أهالي الجزيرة منذ مئات السنين.

شاب يصطاد سمكة عملاقة

وتداول مغردون مقطع فيديو لشاب اصطاد سمكة عملاقة وسط فرحة عارمة من الأهالي ضمن مهرجان صيد الحريد.

ووضع نائب أمير جازان خلال مراسيم تدشين مهرجان صيد سمك الحريد حجر الأساس لعدد من المشروعات السياحية والخدمية.