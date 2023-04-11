شكرا لقرائتكم فضل وأحكام الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يحرص المسلمون في هذه الأيام المباركة، مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 2023، على استغلالها من أجل التقرب إلى الله من خلال الاعتكاف وفعل الطاعات، ويتساءل الكثيرون حول فضل وفوائد سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، حيث تبدأ العشر الأواخر من الشهر الكريم.

حكم الاعتكاف في رمضان

وُرد عن السنة النبوية أن يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان، وأقل مدَّةٍ للاعتكاف هي أقل ما يُطْلَقُ عليه اسم الاعتكاف عُرفًا، حتى إنه يجوز للمصلِّي إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مهما كان مكثه فيه ليحصل له ثوابه، ويجوز أن يعتكف المسلم شهرًا لو أراد، بشرط أن لا يضيع واجباته الدينية أو الدنيوية.

مكان الاعتكاف

وورد عن القرآن الكريم أن مكان الاعتكاف هو المسجد، مصداقاً لقول الله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد أيضًا.

ومن المتفق عليه عن الاعتكاف، أن المساجد الثلاثة أفضل من غيرها للاعتكاف وجاء ترتيب أفضليتهم على النحو التالي:

• المسجد الحرام أفضل.

• ثم المسجد النبوي.

• ثم المسجد الأقصى.

مدة الاعتكاف

على من أراد الإعتكاف أن يدخل معتكفه قبل غروب الشمس أول ليلة من ليال العشر الأواخر وتنتهي مدته بغروب شمس آخر يوم منه، وأما ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الصبح من ليلة إحدى وعشرين ثم دخل معتكفه.

فوائد الاعتكاف في رمضان 2023

1) يعين الإنسان على أن يؤدي الصلاة بخشوع وخضوع لأن المعتكف باعتكافه قد انقطع قلبه وجوارحه عن كل شيء سوى طاعة الله تعالى وما يوصل إليها.

2) يعين الإنسان على فعل نوافل الصلاة والإكثار منها وبذلك يحرز باعتكافه ثواب المنتظر للصلاة.

3) تعويد النفس على إطالة المكوث في المساجد وتعلق القلوب بها لذا فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل قلبه معلق بالمساجد.

4) يسهل على النفس قيام الليل بخاصة في المسجد الحرام.

5) يربي النفس على الصبر على الطاعة وقطع دابر الشيطان والنفس الأمارة بالسوء.

6) فرصة لمحاسبة النفس وتقييم عوجها وتقصيرها فهو بمثابة دار الاستشفاء فكما أن الأبدان تحتاج إلى استطباب واستشفاء فكذلك احوال هذه النفس.

ضوابط الاعتكاف بالمسجد النبوي

من جهتها، أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، بدء التسجيل في الاعتكاف بالمسجد النبوي من خلال تطبيق زائرون. ولفتت الوكالة، في وقت سابق، إلى أن إصدار تصاريح الاعتكاف ستكون وفق الطاقة الاستيعابية.

ويستقبل المسجد النبوي خلال أيام رمضان جموعًا غفيرة من الصائمين، والذين يبذلون خلالها أعمال البر والطاعات، وكسب الخيرات، ابتغاء الثواب ورفعة الدرجات.

وتقدم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الأمنية والتطوعية ذات العلاقة كل سبل الرعاية للعناية بجموع المصلين الصائمين، وتوفير الخدمات الميدانية والتنظيمية والإرشادية لهم، والإشراف على اصطفاف الصائمين حول سفر الإفطار آمنين مطمئنين يرجون رحمة ربّهم ورضوانه.