شكرا لقرائتكم شركة أميانتيت العربية السعودية تربح 1.99 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة “أميانتيت العربية السعودية”، في بيان لها على “تداول”، تحقيق صافي ربح بلغ 1.99 مليون ريال خلال الربع الأول من 2023 .

النتائج المالية للشركة

وجاءت النتائج المالية للشركة على النحو التالي: