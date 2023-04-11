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شركة أميانتيت العربية السعودية تربح 1.99 مليون ريال

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة “أميانتيت العربية السعودية”، في بيان لها على “تداول”، تحقيق صافي ربح بلغ 1.99 مليون ريال خلال الربع الأول من 2023 .

النتائج المالية للشركة

وجاءت النتائج المالية للشركة على النحو التالي:

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي
المبيعات/الإيرادات 197,446 119,517 65.2 144,188 36.94
إجمالي الربح (الخسارة) 39,862 9,181 334.18 37,883 5.22
الربح (الخسارة) التشغيلي 15,464 3,465 346.29 13,139 17.7
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 1,996 -5,980 9,325 -78.59
إجمالي الدخل الشامل -2,329 -15,879 -85.33 94,478
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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